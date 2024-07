KLM en Transavia schrappen vluchten om verwacht noodweer

AMSTERDAM (ANP) - KLM en Transavia schrappen dinsdag enkele vluchten om het verwachte noodweer. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor zware onweersbuien die vanaf het einde van de middag over het land trekken.

KLM heeft uit voorzorg vier retourvluchten vanaf Schiphol geannuleerd. Het gaat om KLM-toestellen die heen en weer naar het Verenigd Koninkrijk zouden vliegen.

"Passagiers zijn geïnformeerd en omgeboekt. We houden de weersomstandigheden de komende uren goed in de gaten en passen ons vluchtschema aan als dat nodig is", zegt een woordvoerster van KLM. Ze benadrukt dat de veiligheid van passagiers en crew vooropstaat.

Start in Zeeland

Bij Transavia gaat een retourvlucht vanaf Eindhoven niet door. Ook zijn er twee retourvluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport geschrapt.

De waarschuwing van het KNMI geldt voor het hele land, te beginnen met Zeeland vanaf 16.00 uur. "Door blikseminslag, wateroverlast, het omwaaien van voorwerpen en bomen en grote hagelstenen kan er schade en overlast ontstaan", waarschuwde het weerinstituut eerder op de dag. "Vooral voor buitenactiviteiten en het verkeer kunnen deze onweersbuien gevaarlijk zijn."