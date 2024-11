KLM: geen ruimte voor loonsverhoging in nieuwe cao's

AMSTELVEEN (ANP) - KLM ziet geen ruimte voor loonsverhogingen in de nieuwe vast te leggen cao's. Dat bevestigt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving door RTL Nieuws. KLM heeft al langer te maken met hoge kosten.

"Voorop staat dat we een goede cao voor onze collega's willen, die tegelijk rechtdoet aan de financiële situatie waarin KLM zich bevindt", laat de zegsvrouw weten. "Daarom hebben we aangegeven geen ruimte te zien voor loonsverhoging." Volgens haar zijn de lonen sinds 2019 bovendien al met 25 procent gestegen.

De gesprekken over de nieuwe cao's voor het grond-, cockpit- en cabinepersoneel gaan de komende weken van start. De bevriezing van de lonen werd voorgesteld in een brief die naar betrokken vakbonden is gestuurd. "We willen samen met hen oplossingen vinden die bijdragen aan een sterker en toekomstbestendig KLM voor ons allemaal", aldus de KLM-woordvoerster.