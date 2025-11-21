KLM noemt investering Schiphol belangrijk, zorgen over kosten

AMSTELVEEN (ANP) - KLM noemt de vrijdag aangekondigde investeringsplannen van luchthaven Schiphol "essentieel" om passagiers goed te blijven bedienen. Tegelijkertijd houdt de luchtvaartmaatschappij, die Schiphol als thuisbasis heeft, zorgen over mogelijk oplopende kosten.

Schiphol maakte bekend tot 2035 een bedrag van 10 miljard euro te investeren, onder andere in de vernieuwing en verduurzaming van pieren en een nieuwe terminal. Volgens KLM neemt Schiphol daarmee "verantwoordelijkheid om haar internationale positie als toonaangevende luchthaven te herstellen en te versterken".

De afgelopen jaren verhoogde Schiphol de havengelden voor het gebruik van het vliegveld fors. De nieuwe investeringen worden voor het grootste deel betaald met de havengelden. KLM vindt dat de kosten voor luchtvaartmaatschappijen en reizigers het beste omlaag kunnen om Schiphol aantrekkelijk te houden.