Schrikker Stichting: eerder kinderen uit gezinshuis gehaald

AMSTERDAM (ANP) - Meerdere pleegkinderen zijn zo'n vier jaar geleden al weggehaald uit een gezinshuis in het noorden van het land, omdat ze er verkeerd werden behandeld. Het huis kwam deze week in het nieuws doordat twee kinderen van negen en tien jaar oud er jarenlang ernstig werden verwaarloosd en mishandeld.

De William Schrikker Stichting, een instelling voor jeugdbescherming en pleegzorg, bevestigt een bericht van het AD over de eerdere gevallen. Die jonge kinderen zouden zijn gekleineerd, te werk zijn gesteld en zware straffen hebben gekregen.

Volgens de stichting werkten de pleegouders in het gezinshuis daarna aan verbetering. Daardoor was er vertrouwen dat zij weer voor pleegkinderen konden zorgen.

De Schrikker Stichting was ook verantwoordelijk voor het pleegmeisje in Vlaardingen. Zij zou zo zwaar zijn mishandeld door haar pleegouders, dat zij met botbreuken en hersenletsel in een ziekenhuis kwam. Daar lag ze een tijd in coma. Ze is lichamelijk en verstandelijk beperkt geraakt en heeft de rest van haar leven intensieve zorg nodig.