Dit wil een hond je duidelijk maken: 13 gebaren van je trouwe viervoeter

Iedereen kan zich wel indenken welke emoties er in een grommende hond of kwispelende viervoeter omgaan. Maar er zijn nog zoveel meer houdingen, gebaren en bewegingen die honden gebruiken. Britse wetenschappers van de University of Salford ontcijferden de hondentaal en zetten de belangrijkste gebaren op een rijtje.

Achterpoten in de lucht strekken

De hond wil graag geaaid of gekrabd worden.

Het hoofd vooruit bewegen

Ook dit betekent dat je hond trek heeft in een aaisessie.

Op de rug rollen

Jawel, de hond probeert je duidelijk te maken dat hij over zijn buik wil worden geaaid.

Neus in je hand duwen

Honden willen heel graag geaaid worden. Ook met deze beweging proberen ze je dit te vertellen.

Onder je benen kruipen

Je huisdier vraagt of je hem zijn speelgoed wilt aangeven.

Een poot omhoog houden

Wanneer een van de voorpoten omhoog gaan, dan is de hond speels. Dit betekent net als hierboven vaak dat hij je vraagt om zijn speelgoed aan te reiken.

Pootjes onder ander object zetten

Je trouwe viervoeter is zat van zijn speeltje en wil graag een ander object om mee los te gaan.

Op de achterpoten staan

Deze atletische manoeuvre is wederom een teken dat je hond graag met je wil spelen.

Weggooien van speelgoed

Hij wil niet per se aangeven dat hij niet meer wil spelen, maar vooral dat hij honger heeft.

Op en neer springen

Ook dit gebaar is een duidelijk teken dat hij een enorme trek heeft in eten.

Zacht in je arm bijten

De hond heeft weer eens zin om met je te spelen

Een pootje laten rusten op je hand

Spelen is een van de belangrijkste dingen in het leven van een hond. Hij heeft dan ook allerlei manieren om je aandacht te trekken en mee te doen. Zo ook het laten rusten van hun pootje op je hand.

Likken aan je hand

Misschien ruiken je handen naar eten of zit er zout aan, maar meestal wil een hond non-verbaal communiceren dat hij trek heeft in een aai, wanneer hij opeens aan je hand likt.