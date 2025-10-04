ECONOMIE
KLM schrapt zondag opnieuw vluchten om storm

Economie
door anp
zaterdag, 04 oktober 2025 om 15:05
SCHIPHOL (ANP) - KLM moet zondag opnieuw vluchten schrappen van en naar Schiphol vanwege storm Amy. De luchtvaartmaatschappij heeft op voorhand tien retourvluchten geannuleerd, laat een woordvoerster weten. KLM zag zich zaterdag nog genoodzaakt zeventig vluchten te annuleren van en naar de Amsterdamse luchthaven in verband met het weer.
Passagiers worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en omgeboekt naar de eerstvolgende vlucht, aldus KLM.
Storm Amy leidde zaterdag al tot zware windstoten en het KNMI riep voor het hele land code geel uit.
