Schouten wil volle inzet regering voor vrijlaten bootactivisten

ROTTERDAM (ANP) - Carola Schouten, de burgemeester van Rotterdam, maakt zich zorgen over het lot van de gevangengenomen demonstranten op de activistenvloot naar Gaza. Ze heeft contact gezocht met de Nederlandse regering en roept op "zich met volle inzet in te spannen voor de veilige en snelle terugkeer van de hele groep".

Een van de Nederlanders die vastzitten in een Israëlische gevangenis is een Rotterdammer. "Met zorg heb ik gehoord dat Mohamed Kotesh is opgepakt bij een hulpboot richting Gaza. Mohamed is betrokken bij de Rotterdam Palestina Coalitie en handelde vanuit zijn hart om concreet hulp te bieden aan de mensen in Gaza."

Tien Nederlanders die deelnamen aan de activistenvloot naar Gaza zitten vast in een gevangenis in de Negev-woestijn in het zuiden van Israël, meldde het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag.