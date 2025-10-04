ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schouten wil volle inzet regering voor vrijlaten bootactivisten

Samenleving
door anp
zaterdag, 04 oktober 2025 om 15:24
anp041025089 1
ROTTERDAM (ANP) - Carola Schouten, de burgemeester van Rotterdam, maakt zich zorgen over het lot van de gevangengenomen demonstranten op de activistenvloot naar Gaza. Ze heeft contact gezocht met de Nederlandse regering en roept op "zich met volle inzet in te spannen voor de veilige en snelle terugkeer van de hele groep".
Een van de Nederlanders die vastzitten in een Israëlische gevangenis is een Rotterdammer. "Met zorg heb ik gehoord dat Mohamed Kotesh is opgepakt bij een hulpboot richting Gaza. Mohamed is betrokken bij de Rotterdam Palestina Coalitie en handelde vanuit zijn hart om concreet hulp te bieden aan de mensen in Gaza."
Tien Nederlanders die deelnamen aan de activistenvloot naar Gaza zitten vast in een gevangenis in de Negev-woestijn in het zuiden van Israël, meldde het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag.
loading

POPULAIR NIEUWS

246226941_m

Hoe gaslighting je brein op het verkeerde been zet

ANP-498613146 (1)

13 zetels: de VVD zakt naar niveau van 1948

134412468_m

Dit is wanneer het universum ten einde zou kunnen komen (en hoe)

Scherm­afbeelding 2025-10-04 om 07.54.21

Taylor Swift: van countrymeisje (2006) tot wereldwijde superster in acht foto's

shutterstock_2423870239

Je bent duizelig en je hebt regelmatig het gevoel dat je gaat vallen. De huisarts wuift het weg

ANP-534412198

Wetenschappers ontdekken grote veranderingen in de hersenen tijdens je menstruatie

Loading