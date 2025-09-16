KLM: stakingen grondpersoneel brengen toekomst in gevaar

SCHIPHOL (ANP) - De stakingen van FNV en CNV bij KLM brengen de toekomst van de luchtvaartmaatschappij in gevaar. Dat laat een woordvoerster van KLM weten nadat de vakbonden dinsdag nieuwe, langere stakingen hadden aangekondigd van het grondpersoneel. De nieuwe stakingen noemt KLM "onnodig en onverantwoord".

Vorige week legde het grondpersoneel van KLM ook al kort het werk neer en ook aankomende woensdag wordt weer gestaakt. Hierdoor moest KLM al tot twee keer toe zo'n honderd vluchten schrappen. De staking van vorige week kostte KLM 10 miljoen euro, die van woensdag "nog wel meer", volgens de zegsvrouw. Over de financiële impact van de aangekondigde, langere stakingen op 24 september en 1 oktober kan de luchtvaartmaatschappij nog niets zeggen.

"Staken gaat niet helpen, het maakt onze uitdaging alleen maar groter: meer staken betekent meer kosten en minder inkomsten en daarmee brengen FNV en CNV de toekomst van KLM in gevaar", aldus KLM.