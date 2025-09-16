Bouwbedrijven 'teleurgesteld' over plannen voor stikstofaanpak

ZOETERMEER (ANP) - De bouwsector vindt het "teleurstellend" dat de aangekondigde 2,6 miljard euro die het demissionaire kabinet uittrekt voor het aanpakken van de stikstofproblemen "in feite slechts eerder toegezegde middelen in een nieuw jasje" zijn. De stikstofproblemen oplossen is cruciaal voor de bouw en infra, benadrukt brancheorganisatie Bouwend Nederland.

De koepelvereniging noemt het "onrealistisch" dat de maatregelen leiden tot voldoende natuurherstel en het weer op gang brengen van de vergunningverlening. "Zo blijft de stikstofaanpak ondermaats en staat Nederland er anno 2025 slechter voor dan bij de start van dit kabinet."

De nieuwe Tweede Kamer moet de stikstofaanpak volgens Bouwend Nederland zo snel mogelijk verbeteren. "Door de combinatie van hoge stikstofuitstoot en verzwakte natuur kan op veel plekken geen bouwvergunning worden afgegeven", zegt voorzitter Arno Visser. Dat raakt volgens hem onder meer de woningbouw.