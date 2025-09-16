ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bouwbedrijven 'teleurgesteld' over plannen voor stikstofaanpak

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 17:35
anp160925216 1
ZOETERMEER (ANP) - De bouwsector vindt het "teleurstellend" dat de aangekondigde 2,6 miljard euro die het demissionaire kabinet uittrekt voor het aanpakken van de stikstofproblemen "in feite slechts eerder toegezegde middelen in een nieuw jasje" zijn. De stikstofproblemen oplossen is cruciaal voor de bouw en infra, benadrukt brancheorganisatie Bouwend Nederland.
De koepelvereniging noemt het "onrealistisch" dat de maatregelen leiden tot voldoende natuurherstel en het weer op gang brengen van de vergunningverlening. "Zo blijft de stikstofaanpak ondermaats en staat Nederland er anno 2025 slechter voor dan bij de start van dit kabinet."
De nieuwe Tweede Kamer moet de stikstofaanpak volgens Bouwend Nederland zo snel mogelijk verbeteren. "Door de combinatie van hoge stikstofuitstoot en verzwakte natuur kan op veel plekken geen bouwvergunning worden afgegeven", zegt voorzitter Arno Visser. Dat raakt volgens hem onder meer de woningbouw.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-43223077

Eindelijk verlichting bij tinnitus: ‘De piep verdwijnt langzaam naar de achtergrond’

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

ANP-514260987

Pas op met mediteren: er zit een duistere kant aan (en de voordelen zijn nauwelijks bewezen)

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

ANP-508621740

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona gestart: dit moet je weten

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

Loading