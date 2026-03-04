KLM vliegt 'voorlopig' niet op Dubai, Riyad en Dammam

SCHIPHOL (ANP) - KLM vliegt "voorlopig niet" op Dubai, Tel Aviv en Saudi-Arabië vanwege de aanvallen op Iran en vergeldingsacties van dat land. Dat zou aanvankelijk tot donderdag gelden, maar in het radioprogramma Sven op 1 zei topvrouw Marjan Rintel dat de maatschappij deze maatregel verlengt. "We kunnen alleen maar vliegen als het veilig is."

Volgens Rintel heeft het geen gevolgen voor verdere vluchten van KLM naar Azië, Afrika en de Verenigde Staten.

KLM kondigde zondag aan tot 5 maart niet op Dubai en de Saudische steden Riyad en Dammam te vliegen. Een dag eerder zei de maatschappij al voorlopig de luchtruimen van Iran, Irak, Israël en diverse landen rond de Perzische Golf te mijden.