Verkeer om de beurt door Westerscheldetunnel tijdens werk in 2027

MIDDELBURG (ANP) - Voor verkeer tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland wordt in de eerste vier maanden van volgend jaar een toerbeurtsysteem ingevoerd. De oostbuis van de Westerscheldetunnel is dan gesloten voor reparatie en de westbuis blijft open. Het ene uur kan het verkeer van noord naar zuid rijden en het andere uur van zuid naar noord.

Gedeputeerde Harry van der Maas (mobiliteit) laat weten dat de provincie Zeeland deze oplossing heeft verkozen boven een variant waarbij verkeer van noord naar zuid richting Terneuzen door de westbuis kan rijden. Verkeer richting Borssele had volgens deze optie moeten omrijden via Antwerpen.

Van der Maas legt uit dat voor de variant van het zogenoemde blokrijden is gekozen, omdat uit gesprekken met zorg, onderwijs, bedrijfsleven en andere betrokkenen is gebleken dat hiervoor veel draagvlak is. "Bovendien kan dan in beide richtingen door de tunnel worden gereden en hebben Vlaamse organisaties aangegeven dat de ruimte om via Antwerpen om te rijden zeer beperkt is."

Alternatieven

De gedeputeerde zegt dat de impact op de Zeeuwen en het bedrijfsleven groot zal zijn en dat daarom zorgvuldig wordt gekeken naar alternatieven. Tijdens de werkzaamheden gaan onder meer extra bussen rijden en het fiets-voetveer Westerschelde Ferry tussen Vlissingen en Breskens gaat "zeer frequent" varen. "Daarvoor wordt ook extra bemanning aangenomen."

Volgens Van der Maas is een forse vermindering van het verkeer nodig om beide kanten van de Westerschelde bereikbaar te houden. "Mensen die niet op de weg hoeven te zijn: blijf alstublieft thuis. Want met één tunnelbuis kun je veel minder verkeer afwikkelen dan met twee tunnelbuizen."

Reserveringssysteem

Daarom komt er een reserveringssysteem met gereguleerde toegang, om te bepalen wie door de tunnel mag. "Het blokrijden is complex. Want je krijgt reserveringen en hoe gaan we de afwegingen maken?", aldus Van der Maas. De provincie verwacht hierover uiterlijk 1 mei meer duidelijkheid te hebben. "Mocht onverhoopt blijken dat blokrijden om welke reden dan ook onuitvoerbaar is, dan hebben we een terugvaloptie. Dat is eenrichtingsverkeer."

De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel gaat begin volgend jaar voor vier maanden dicht om betonschade te repareren. In augustus 2023 waren een scheur en een breuk in de oostbuis aangetroffen.

De werkzaamheden kosten bijna 20 miljoen euro. Daar komt nog ongeveer 10 miljoen aan extra kosten bij voor onder meer extra parkeerplaatsen bij de tunnel en de inzet van meer bussen.