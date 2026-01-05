ECONOMIE
KLM vraagt duizenden gestrande reizigers zelf hotel te boeken

Economie
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 18:32
anp050126203 1
SCHIPHOL (ANP) - KLM vraagt op Schiphol gestrande reizigers zelf een hotel te boeken. Normaal doet de luchtvaartmaatschappij dit, maar die kan dit "niet bolwerken door de grote aantallen". Een woordvoerster kan niet zeggen hoeveel reizigers precies zijn gestrand door het winterse weer, maar het gaat zeker om duizenden.
Maandag werd ruim de helft van de vluchten op Schiphol geschrapt door het winterse weer. KLM annuleerde zelf honderden vluchten. Toestellen die niet op Schiphol konden landen, weken onder meer uit naar Düsseldorf en Brussel. Het omboeken is een "ingewikkelde klus", zegt de woordvoerster. "Omdat we ook de komende dagen nog hinder verwachten, is het alle hens aan dek."
De impact voor maandagavond en dinsdag wordt nog in kaart gebracht. Dat maakt ook dat de maatschappij nog geen inschatting kan geven van het aantal geschrapte vluchten en gestrande reizigers. De financiële schade wordt later bekeken. Luchtvaartmaatschappijen vergoeden in zulke gevallen extra kosten zoals overnachtingen.
