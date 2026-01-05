Nieuw verzoek om vrijlating verdachte in zaak dood broer S10

HAARLEM (ANP) - De advocaat van de 30-jarige Richie F. uit Hoorn vindt dat zijn cliënt niet langer in voorarrest hoeft te blijven op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Emiel den Hollander, de tweelingbroer van zangeres S10. De raadsman betoogde maandag bij de rechtbank in Haarlem opnieuw om de voorlopige hechtenis van zijn cliënt op te heffen. Het Openbaar Ministerie blijft zich daartegen verzetten.

F. wordt verdacht van vrijheidsberoving en doodslag. Het OM stelt dat Emiel (24) op 16 april vorig jaar in een flat in Amsterdam Osdorp werd vastgehouden en geen andere uitweg zag dan van vier hoog van het balkon te springen. Hij overleed op 19 juni aan zijn verwondingen.

Vier verdachten zitten gedetineerd, terwijl het onderzoek bijna klaar is. Het OM verwacht uiterlijk in maart het einddossier te kunnen opleveren. Naast F. verblijven nog een 36-jarige Rotterdammer, een 24-jarige verdachte uit Zwaag en een 24-jarige man uit Hoorn in voorlopige hechtenis.