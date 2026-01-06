ECONOMIE
KLM waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als medewerkers

Economie
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 16:49
AMSTERDAM (ANP) - KLM waarschuwt reizigers voor oplichters die zich voordoen als klantenservicemedewerkers. De oplichters doen alsof ze bezig zijn met de compensatie van gedupeerde passagiers, schrijft de luchtvaartmaatschappij op de website.
De nepmedewerkers maken gebruik van externe links of applicaties. Op die manier proberen ze aan gegevens van de reizigers te komen. KLM vraagt passagiers alert te zijn op deze phishingpraktijken. "Ga niet in op dergelijke berichten en deel geen persoonlijke of betalingsgegevens. Controleer altijd zorgvuldig de afzender en neem uitsluitend contact op via de officiële KLM-kanalen."
Ook staan er onjuiste telefoonnummers van de KLM-klantenservice online, ziet de luchtvaartmaatschappij.
