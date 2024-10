Knot waarschuwt: versoepeling van bankenregels is slecht idee

WASHINGTON (ANP) - Een versoepeling van de regels voor de bankensector is een slecht idee. Daarop hamert president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) deze week tijdens de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington. Wanneer enkele grote Europese landen hun zin krijgen en Brussel de kapitaaleisen zou verlagen, brengt dat volgens hem onverantwoorde risico's met zich mee.

Duitsland, Frankrijk en Italië riepen de Europese Unie onlangs op terughoudend te zijn met financiële regelgeving en zich in plaats daarvan te richten op het versterken van de concurrentiekracht van de bankensector. Volgens persbureau Bloomberg ging het om het nieuwste teken van een wereldwijde politieke verschuiving waarbij economische groei voorrang krijgt boven regelgeving.

Maar Knot, die tevens voorzitter is van de internationale toezichthouder Financial Stability Board (FSB), geeft daarbij een waarschuwing af. De regels voor banken zijn er volgens hem om stabiliteit te creëren. Oftewel, een situatie waarin banken op hun eigen benen kunnen staan, en waarin de buffers hoog genoeg zijn waardoor ze tegen een stootje kunnen.

"Ik zit straks ook bij de G20, bij de G7 en het verhaal dat ik continu tegen mijn politieke bazen houd, is dat zij hun sociaal-economische doelstellingen niet kunnen realiseren in de afwezigheid van financiële stabiliteit", vertelt hij in gesprek met het ANP. "Financiële stabiliteit levert het fundament voor groei van inkomen en welvaart."