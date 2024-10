Bloomberg: Huawei gebruikt Taiwanese TSMC-chip in product

SHENZEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Chinese techconcern Huawei gebruikt chips van TSMC in een van zijn nieuwste producten voor kunstmatige intelligentie (AI). Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De Taiwanese chipmaker mag door Amerikaanse exportsancties niet zomaar aan Huawei leveren.

Een Canadese onderzoeksfirma heeft recent in een product van Huawei een chip aangetroffen die gemaakt is door TSMC, melden de bronnen. Het rapport hierover is tot nu toe niet openbaar gemaakt. De vondst suggereert dat China nog steeds moeite heeft om in voldoende mate zelfstandig geavanceerde chips te maken.

Vorige week schreef techwebsite The Information nog op basis van bronnen dat de Verenigde Staten onderzoek doet naar de banden die het Taiwanese chipbedrijf mogelijk heeft met Huawei. TSMC liet toen aan persbureau Reuters weten dat het zich aan de wet houdt en "snelle actie" zal ondernemen als dat niet het geval blijkt.