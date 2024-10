Tennisser Thiem neemt afscheid met nederlaag in Wenen

WENEN (ANP) - De Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem heeft voor eigen publiek in Wenen zijn laatste wedstrijd als professional gespeeld. De 31-jarige oud-winnaar van de US Open werd op zijn laatste toernooi in de eerste ronde uitgeschakeld door de Italiaan Luciano Darderi: 6-7 (6) 2-6.

Thiem had in mei zijn afscheid al aangekondigd. Hij kampte al langere tijd met een polsblessure, waardoor hij was afgezakt op de wereldranglijst.

De voormalige nummer 3 van de wereld kende zijn hoogtepunt in 2020, toen hij de US Open won. Daarnaast bereikte hij in 2020 de finale van de Australian Open en haalde hij in 2018 en 2019 de eindstrijd van Roland Garros.