Koers Nvidia verder omlaag op Wall Street door affaire topman

NEW YORK (ANP) - Nvidia stond dinsdag opnieuw onder flinke druk op de beurzen in New York vanwege de grote onrust rond de affaire van topman Jensen Huang met een vermeende Chinese spion. De belangrijkste verkoper van AI-chips ter wereld zakte 5,5 procent, na het koersverlies van ruim 4 procent op maandag. Daardoor is in twee dagen voor meer dan 400 miljard dollar aan beurswaarde van Nvidia in rook opgegaan.

De FBI doet onderzoek naar de affaire en Nvidia en Huang zijn ook al aangeklaagd omdat ze aandeelhouders zouden hebben misleid door Huangs relatie met de vermeende spion verborgen te houden. Het is nu de vraag of de 63-jarige Huang kan aanblijven als topman van Nvidia, dat recent nog het meest waardevolle bedrijf ter wereld was. Nvidia is bezig met intern onderzoek naar de zaak.

De algehele stemming op Wall Street was ook negatief door cijfers over de Amerikaanse inflatie, die iets hoger uitvielen dan verwacht. Daardoor werd de rentevrees weer aangewakkerd. De Dow-Jonesindex verloor 0,3 procent tot 52.231,89 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 7520,93 punten en de techbeurs Nasdaq daalde 0,7 procent tot 25.065,87 punten.

Chipsector

Op maandag waren juist nog flinke winsten te zien op Wall Street door flink herstel in de chipsector na de uitverkoop van vorige week. Toen stegen de Amerikaanse hoofdgraadmeters tot 2,7 procent.

Naast Nvidia ging de aandacht van beleggers uit naar een andere grote AI-speler. Anthropic, het bedrijf achter chatbot Claude, maakte bekend dat de introductieprijs van zijn aandelen tussen de 70 en 78 dollar per stuk ligt. Met de beursgang, die mogelijk volgende week plaatsvindt, verwacht het bedrijf tot ruim 64 miljard dollar op te halen. De totale marktwaarde zou bij de beursgang, een van de grootste ooit, rond de 1,4 biljoen dollar liggen.

De consumentenprijzen in de VS zijn in oktober met 0,4 procent gestegen op maandbasis. De aanhoudend hoge inflatie versterkt de kans op een renteverhoging door de Federal Reserve in december. Fed-bestuurder Christopher Waller gaf al aan dat hij een verhoging volgende maand steunt en openstaat voor een grotere verhoging van een half procentpunt om de inflatie te bestrijden.