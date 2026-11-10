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Jim Jordan nieuwe fractieleider Republikeinen in Huis

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/AFP) - Jim Jordan wordt de nieuwe fractieleider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. De afgevaardigde uit Ohio staat bekend als uiterst conservatief en is bondgenoot van president Donald Trump.
Jordan is de voorzitter van de justitiecommissie in het Huis. In de verkiezing voor het fractieleiderschap versloeg Jordan partijgenoot Steve Scalise, die nu nog dient als leider van de fractie. De Republikeinen verloren bij de midtermverkiezingen van vorige week hun meerderheid in het Huis aan de Democraten.
De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, had al aangekondigd de Republikeinse fractie niet te willen leiden nadat de nieuwe afgevaardigden worden geïnstalleerd in januari. Johnson zal zijn voorzitterschap dan naar verwachting kwijtraken aan de Democraat Hakeem Jeffries.
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