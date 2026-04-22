Koopwoning in maart 5 procent duurder, stijging vlakt weer wat af

DEN HAAG (ANP) - Koopwoningen waren in maart 5 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar, waarmee de stijging van de huizenprijzen opnieuw iets is afgezwakt. Ten opzichte van februari stegen de prijzen met 0,3 procent, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster op basis van de recentste cijfers.

Koopwoningen in Nederland kosten inmiddels gemiddeld ruim 494.600 euro. De prijsstijging bereikte een piek in juli 2022, waarna de prijzen tot aan juni 2023 daalden. Sindsdien stegen de gemiddelde prijzen van koopwoningen maandelijks. In maart lagen de prijzen gemiddeld bijna 16 procent hoger dan bij de piek in juli 2022.

De afvlakking van de stijging komt volgens huizenexperts door het zogeheten uitponden, waarbij beleggers door aangescherpte regels voormalige huurwoningen op de koopmarkt brengen. Door eerder ingevoerde strengere wetgeving is het nauwelijks nog rendabel om een huis te verhuren, waardoor het voor huurders steeds moeilijker wordt om een woning te vinden.

In maart werden 19.381 woningen verkocht, bijna 13 procent meer dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal wisselden bijna 56.000 woningen van eigenaar. Dat betekent een stijging van 9 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

In heel 2025 stegen de prijzen van bestaande koopwoningen met gemiddeld 8,6 procent in vergelijking met een jaar eerder.