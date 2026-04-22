Waarschuwing: haal geen klusjesmannen waar je niks van weet

Spoedklus? Let op: malafide klusjesmannen rekenen torenhoge tarieven en leveren slecht werk. Zo herken je de risico’s.

Je hebt ineens een klusjesbaan nodig. Want iets doet het niet meer. Je zoekt op maakplaats en je vindt er kro in. Heel misschien repareert hij wat je probleem was, maar de problemen ontstaan zodat je moet betalen. Hij blijkt -wat de politie - noemt een spookklusjesman.

Een lekkende kraan of kapotte cv-ketel duldt geen uitstel. Precies dat gevoel van urgentie maakt consumenten kwetsbaar voor malafide klusjesmannen die zich online of via advertenties aanbieden. Toezichthouders en consumentenorganisaties signaleren al langer een stijging van klachten: van extreem hoge tarieven tot werk dat nooit wordt afgemaakt.

De werkwijze is vaak vergelijkbaar. Een aanbieder reageert razendsnel, noemt vooraf een relatief laag starttarief en verschijnt vervolgens met extra “noodzakelijke” kosten. Een simpele ontstopping kan zo oplopen tot honderden euro’s. In sommige gevallen wordt druk uitgeoefend om direct contant te betalen. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat het geregeld om bedrijven zonder duidelijke vestigingsgegevens of met valse recensies.

Online platforms spelen hierbij een dubbelzinnige rol. Ze maken het makkelijk om snel iemand te vinden, maar bieden niet altijd voldoende controle op betrouwbaarheid. Reviews blijken manipuleerbaar en bedrijfsgegevens zijn soms moeilijk te verifiëren. De Consumentenbond waarschuwde eerder dat juist spoeddiensten – loodgieters, slotenmakers – bovengemiddeld vaak onderwerp zijn van klachten.

De kern van het probleem is niet alleen fraude, maar ook informatie-asymmetrie: de klant weet weinig, de aanbieder alles. In een stresssituatie verschuift de afweging van prijs en kwaliteit naar snelheid. Dat creëert een markt waarin agressieve en ontransparante partijen relatief eenvoudig kunnen opereren.

Tegelijk wijst de ontwikkeling op een bredere trend: digitalisering verlaagt de drempel om diensten aan te bieden, maar toezicht en handhaving lopen achter. Zolang platforms en toezichthouders die kloof niet dichten, blijft de verantwoordelijkheid grotendeels bij de consument liggen – juist op het moment dat die daar het minst toe in staat is.

Wie haast heeft, betaalt dus niet alleen voor snelheid, maar soms ook voor goedgelovigheid.

Tips van politie en consumentenbond

Voor je iemand inschakelt

Zoek nooit in paniek de eerste de beste loodgieter of slotenmaker via Google, maar vraag eerst rond in je eigen netwerk en sla betrouwbare nummers vooraf op in je telefoon.

Check of het bedrijf een duidelijke naam, adres en inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft, bijvoorbeeld via de KvK of de eigen website.

Google de bedrijfsnaam met woorden als “klacht” of “oplichting” en lees reviews op meerdere, onafhankelijke sites in plaats van alleen op de eigen site.

Wees extra alert bij extreem lage aanbiedingen of “tijdelijke acties”: als het te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook zo.

Over prijs en afspraken

Spreek altijd vooraf een duidelijke prijs af (uurtarief, voorrijkosten, materiaalkosten) en laat dit per mail of app bevestigen voordat de klus begint.

Vraag indien mogelijk meer dan één offerte op, zeker bij grotere klussen, zodat je een idee hebt van normale prijsniveaus.

Betaal nooit grote bedragen volledig vooruit; een beperkte aanbetaling kan, maar het grootste deel betaal je pas als de klus naar tevredenheid is uitgevoerd.

Vraag om een gespecificeerde factuur met bedrijfsgegevens, btw-nummer en precies wat er is gedaan – dat heb je nodig bij klachten of juridische stappen.

Tijdens en na de klus

Laat je niet onder druk zetten door dreigende taal of “dit moet nú gebeuren”-argumenten; zeg gerust dat je eerst even wilt nadenken of iemand anders wilt bellen.

Sta erop dat de klusjesman afwijkingen van de oorspronkelijke afspraak eerst met jou bespreekt, inclusief eventuele extra kosten, voordat hij doorgaat.

Maak foto’s van het werk vóór en ná de klus, vooral bij grotere reparaties of dak- en gevelwerk; dat bewijsmateriaal helpt als er iets misgaat.

Als het toch misgaat