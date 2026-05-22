Minder passagiers op Nederlandse luchthavens door weer en oorlog

DEN HAAG (ANP) - In het eerste kwartaal van dit jaar reisden minder passagiers via Nederlandse luchthavens, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo'n 16,2 miljoen reizigers maakten in de eerste drie maanden van dit jaar gebruik van Nederlandse vliegvelden. Winters weer in januari en het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten in februari zorgden voor veel geannuleerde vluchten en dus minder passagiers.

Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde verwelkomden 2 procent minder reizigers dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het statistiekbureau spreekt van de eerste daling op jaarbasis in het eerste kwartaal sinds de coronapandemie uitbrak in 2020. In de eerste drie maanden van het jaar reizen doorgaans minder passagiers dan in de overige kwartalen.

Begin januari verstoorde sneeuwval het Nederlandse vliegverkeer. Dit was het meest zichtbaar op Schiphol, dat in januari een kwart minder passagiers had dan een jaar eerder. De start- en landingsbanen raakten besneeuwd en vliegtuigen moesten van ijs worden ontdaan. Hierdoor werden honderden inkomende en uitgaande vluchten geannuleerd. Ook andere Nederlandse vliegvelden ondervonden de gevolgen van het winterse weer.

Annuleringen

Ook de oorlog in het Midden-Oosten zorgde voor meerdere geannuleerde vluchten van en naar Nederland. Eind februari voerden de Verenigde Staten en Israël aanvallen uit op Iran, waarna het luchtruim in die regio sloot. De gevolgen hiervan waren zichtbaar in maart, toen 60 procent minder vluchten tussen Nederland en Israël, Jordanië, Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten vlogen dan een jaar eerder. Het aantal reizigers nam met 78 procent af.

Wel verwerkten de Nederlandse luchthavens 6 procent meer luchtvracht in vergelijking met een jaar eerder. Dit was vooral zichtbaar op Maastricht Aachen Airport, waar bijna 60 procent meer goederen werden vervoerd. Schiphol zag een stijging van bijna 5 procent. De meeste goederen kwamen van of gingen naar de VS en China.