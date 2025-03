Koploper Ajax speelt gelijk tegen AZ in Johan Cruijff ArenA

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft na tien competitiezeges op rij punten verloren in de Eredivisie. De koploper kwam in de thuiswedstrijd tegen AZ niet verder dan een gelijkspel (2-2). Ajax begint over twee weken met een voorsprong van 6 punten aan het uitduel met PSV, de nummer 2 van de Eredivisie.

Zico Buurmeester schoot AZ in de 52e minuut op voorsprong. Anton Gaaei maakte zes minuten later gelijk. Invaller Ibrahim Sadiq kopte in de 83e minuut raak na een corner van Peer Koopmeiners (1-2). Oliver Edvardsen maakte in de 85e minuut opnieuw gelijk voor de thuisploeg.

Beide ploegen eindigden het duel met tien man. Gaaei kreeg in de 75e minuut rood voor een overtreding op Buurmeester. Alexandre Penetra ontving twee minuten later zijn tweede gele kaart nadat Brian Brobbey naar de grond was gegaan.

Ajax stond rond het duel in de Johan Cruijff ArenA stil bij de 125e verjaardag die de club dinsdag viert.