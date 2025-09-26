Kortgedingrechter doet maandag uitspraak over staking bij KLM

HAARLEM (ANP) - De kortgedingrechter in Haarlem doet maandag uitspraak over de grondpersoneelsstaking bij KLM die vakbonden FNV en CNV voor komende woensdag hebben aangekondigd. Dan horen ze of en hoe de actie mag doorgaan.

De rechter drong er eigenlijk op aan dat de partijen weer in gesprek gaan over een veilig verloop van de staking. Maar KLM wilde dat dit gesprek pas maandag zou plaatsvinden, waardoor de actie woensdag waarschijnlijk te vroeg komt en dus uitgesteld moet worden.

De bonden vonden dat laatste niet uit te leggen aan de eigen achterban. Daardoor zag de rechter zich gedwongen met een uitspraak te komen. Hij wil zondag nog peilen bij de partijen of ze in de tussentijd toch niet al afspraken hebben gemaakt over een minimale bezetting.

Het betreft de vierde woensdag op rij dat het KLM-grondpersoneel wil gaan staken. KLM wilde de actie laten verbieden omdat de bonden niet beloofden nog wel vliegtuigen van Delta af te handelen, een Amerikaanse maatschappij waarmee KLM samenwerkt.