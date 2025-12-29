ECONOMIE
Deze 9 dingen in huis zijn viezer dan je wc (en je maakt ze bijna nooit schoon)

tips
door Nina van der Linden
maandag, 29 december 2025 om 11:49
Veel spullen in huis ogen schoon, maar zijn in werkelijkheid een bacteriemagneet. En juist de dingen die je dagelijks aanraakt, poets je vaak het minst. Dat maakt ze een ideaal opstapje voor ziektekiemen – zeker in drukke huishoudens.​
Onzichtbare vieze plekken
De grootste boosdoener in veel keukens is de afwasspons of -doek. In een onderzoek naar gebruikte sponzen werden extreem hoge aantallen bacteriën gevonden; de auteurs concluderen zelfs dat een borstel duidelijk hygiënischer is dan een spons. De Amerikaanse organisatie NSF noemt de keukenspons het „viesste object in huis”, omdat hij constant vochtig is en vol etensresten zit.​
Ook theedoeken, snijplanken en koelkastgrepen horen in het rijtje van onderschatte smerige plekken. Vocht, voedselresten en warme handen vormen samen een perfecte cocktail voor bacteriën die diarree en voedselvergiftiging kunnen veroorzaken.​
De spullen die je vergeet
Naast de keuken zijn er minstens negen voorwerpen die structureel te weinig aandacht krijgen:
  • Smartphones, tablets en afstandsbedieningen
  • Lichtknoppen, deurgrepen en kraanknoppen
Vooral je telefoon springt eruit. In een vaak geciteerd onderzoek werd op één op de zes smartphones fecaal materiaal gevonden; andere studies vonden ziekteverwekkers als E. coli en MRSA. Toch maken de meeste mensen hun scherm alleen schoon als er vlekken opzitten – niet vanwege de hygiëne.
Slimmer schoonmaken, niet hysterischer
Het gaat niet om obsessief poetsen, maar om gerichter schoonmaken. Wissel afwassponzen vaker om voor borstels of wasbare doekjes, en laat keukentextiel goed drogen. Maak daarnaast minstens wekelijks een rondje met een desinfecterend doekje langs telefoon, afstandsbediening, deurklinken en lichtknoppen. Zo beperk je de echt smerige hotspots in huis, zonder dat je er een fulltime baan aan overhoudt​

