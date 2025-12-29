Onzichtbare vieze plekken

De grootste boosdoener in veel keukens is de afwasspons of -doek. In een onderzoek naar gebruikte sponzen werden extreem hoge aantallen bacteriën gevonden; de auteurs concluderen zelfs dat een borstel duidelijk hygiënischer is dan een spons. De Amerikaanse organisatie NSF noemt de keukenspons het „viesste object in huis”, omdat hij constant vochtig is en vol etensresten zit.​

theedoeken, snijplanken en koelkastgrepen horen in het rijtje van onderschatte smerige plekken. Vocht, voedselresten en warme handen vormen samen een perfecte cocktail voor bacteriën die diarree en voedselvergiftiging kunnen veroorzaken.​ Ookhoren in het rijtje van onderschatte smerige plekken. Vocht, voedselresten en warme handen vormen samen een perfecte cocktail voor bacteriën die diarree en voedselvergiftiging kunnen veroorzaken.​

De spullen die je vergeet

Naast de keuken zijn er minstens negen voorwerpen die structureel te weinig aandacht krijgen:

Smartphones, tablets en afstandsbedieningen

Lichtknoppen, deurgrepen en kraanknoppen

Vooral je telefoon springt eruit. In een vaak geciteerd onderzoek werd op één op de zes smartphones fecaal materiaal gevonden; andere studies vonden ziekteverwekkers als E. coli en MRSA. Toch maken de meeste mensen hun scherm alleen schoon als er vlekken opzitten – niet vanwege de hygiëne.

Slimmer schoonmaken, niet hysterischer