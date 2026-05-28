KPN werkt met Duitse partij aan Europese 'soevereine cloud'

Economie
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 7:55
ROTTERDAM (ANP) - Telecombedrijf KPN en het Duitse Schwarz Digits willen volgend jaar een Europese soevereine cloud in Nederland aanbieden. Daarmee willen ze een Europees alternatief bieden voor het opslaan van data, stellen de partijen. Europese organisaties zijn nu voor een groot deel afhankelijk van Amerikaanse bedrijven, zoals Amazon, Google en Microsoft.
"In Nederland en Europa is er een duidelijke behoefte aan soevereine cloudoplossingen. Nederlandse bedrijven en publieke organisaties zoeken in toenemende mate naar meer controle over hun data en een veilige Europese cloud op schaal", stelt KPN-topman Joost Farwerck. De oplossing is vooral geschikt voor "vitale organisaties zoals overheidsinstanties, financiële dienstverlening, energie en zorg", stellen KPN en Schwarz Digits.
De cloud van KPN en Schwarz Digits is al beschikbaar in Duitsland en Oostenrijk. KPN is verantwoordelijk voor de connectiviteit en IT-diensten en het cloudplatform STACKIT van Schwarz Digits levert de Europese cloudinfrastructuur.
