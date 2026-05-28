Olieprijzen flink omhoog na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran

Economie
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 7:18
SINGAPORE (ANP) - De olieprijzen zijn donderdagochtend flink omhooggegaan na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. Daarnaast zei de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) dat een Amerikaanse luchtmachtbasis is aangevallen. Daarmee lijkt een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten weer verder uit beeld.
De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 3,9 procent tot 91,12 dollar en Brentolie werd 3,7 procent duurder op 97,78 dollar per vat. Op woensdag daalden de prijzen nog door hoop op de oliemarkt op een snel einde aan de oorlog en een volledige heropening van de Straat van Hormuz voor olietankers.
De stijgende olieprijzen zorgden voor een negatief sentiment onder beleggers op de aandelenmarkten in Azië. De Nikkei-index op de beurs in Tokio verloor 1,5 procent en de Kospi in Seoul zakte 3,6 procent. In Hongkong werd de Hang Seng 2,3 procent lager gezet.
