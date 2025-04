NSC overweegt Omtzigt en Van Vroonhoven in te ruilen voor Coenradie

De paniek bij NSC is groot. De partij verkeert in doodsnood. En bijna doden zijn bereid tot veel kwakzalverij en onzin. De partij van recht en orden en van goed bestuur overweegt, volgens het altijd goed ingevoerde NRC, de Messias van de dag als redder aan te trekken: Ingrid Coenradie.

Zij botst de laatste tijd openlijk met haar partijleider Geert Wilders. En omdat de PVV buiten Wilders geen leden kent, is ze politiek transfervrij. Maar ze is natuurlijk wel gekozen door Wilders en voelde zich aanvankelijk thuis bij de PVV.

Ingrid Coenradie wordt bij NSC gezien als aansprekend, authentiek, en bovendien iemand die teleurgestelde PVV-kiezers zou kunnen trekken. Want NSC , ziet ook de partijtop, moet dringend op zoek naar nieuwe kiezers. Weggelopen NSC-kiezers (NSC staat op twee zetels in de peilingen, een verlies van achttien) zullen niet snel terugkomen. Voormalige PVV’ers misschien wel.

Ze is - ook na haar breuk met Geert - heel erg rechts. Wat ze op twitter zette voor ze lid werd van het kabinet is onleesbaar gemaakt zo erg was het. Ze heeft nog minder met Marokkanen en andere niet-witte Nederlands dan de gemiddelde PVV-er, maar dat maakt een deel van het NSC niet uit: hun baan als Kamerlid moet gered en dat zal met Van Vroonhoven niet lukken.

Er is nog wel eent terug te vinden:

In een opiniestuk op EW Podium uit haar tijd als Leefbaar-raadslid pleitte Coenradie voor tuchtscholen en preventief fouilleren tegen messengeweld onder jongeren in Rotterdam. Zij noemt de aanpak van de gemeente “veel te soft'.

Er is ook een filmpje waarin Coenradie tijdens de campagne van Leefbaar Rotterdam zegt dat “we geen excuses gaan aanbieden voor wie we zijn, dat de Nederlandse cultuur onder druk staat, dat links-extremistische activisten hun gedachtengoed aan anderen willen opdringen en dat er te veel ‘woke waanzin’ is.”