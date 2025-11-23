ECONOMIE
Krant: EssilorLuxottica wil belang nemen in modehuis Armani

Economie
door anp
zondag, 23 november 2025 om 10:38
anp231125071 1
ROME (ANP/RTR/BLOOMBERG) - EssilorLuxottica, het concern achter zonnebrillenmerk Ray-Ban en Pearle Opticiens, is bereid een belang van 5 tot 10 procent te nemen in modehuis Armani. Dat meldde de Italiaanse krant Il Sole 24 Ore. Volgens de krant heeft het bedrijf Armani geïnformeerd over de interesse in een belang, zonder dat het een actieve rol wil spelen in de gang van zaken bij het modehuis.
De in september op 91-jarige leeftijd overleden Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani nam in zijn testament plannen op voor de verkoop van een belang in Armani aan een groot concern, waarbij ook EssilorLuxottica werd genoemd. Het gaat dan in eerste instantie om een belang van 15 procent dat na drie jaar vergroot kan worden tot meerderheidsbelang.
Ook Louis Vuitton-moeder LVMH en cosmeticabedrijf L'Oréal werden als potentiële kopers genoemd. L'Oréal zei vorige maand eveneens interesse te hebben in een belang. Giorgio Armani liet zijn bedrijf na aan zijn stichting, familieleden en levenspartner.
