ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rubio arriveert in Zwitserland voor Oekraïne-overleg

Samenleving
door anp
zondag, 23 november 2025 om 10:28
anp231125069 1
GENÈVE (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio is aangekomen in Genève voor overleg over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Hij spreekt in de Zwitserse stad met Oekraïense en andere Europese functionarissen.
Het overleg, waarvan het tijdstip niet bekendgemaakt is, volgt op een Amerikaans vredesplan van 28 punten dat grote concessies eist van Kyiv. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky snel instemt, maar heeft ook gezegd dat het plan nog niet definitief is.
Zelensky stuurt een delegatie van veiligheidsfunctionarissen naar Zwitserland onder leiding van zijn topadviseur Andriy Jermak. Nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zullen samen met de Europese Unie aan de besprekingen deelnemen. Italië stuurt ook een functionaris, aldus diplomatieke bronnen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 47556528

5 tekenen dat je een paar verwende kinderen hebt opgevoed

118865298_m

Waarom je ook in de herfst en winter je ramen moet openen

us-uhd-u8000f-un65u8000ffxza-545909747_10149317942329

Electronica is heel vaak goedkoper in Duitsland, ook in Duitse webshops

anp231125002 1

Even tot hier plaatst panelen terug naast begraafplaats Margraten

generated-image (61)

Wat in Gaza lukte, lukt me ook in Oekraïne, denkt Trump

179157089_m

Waarom het nu het perfecte moment is om je dakgoten schoon te maken

Loading