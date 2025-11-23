Rubio arriveert in Zwitserland voor Oekraïne-overleg

GENÈVE (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio is aangekomen in Genève voor overleg over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Hij spreekt in de Zwitserse stad met Oekraïense en andere Europese functionarissen.

Het overleg, waarvan het tijdstip niet bekendgemaakt is, volgt op een Amerikaans vredesplan van 28 punten dat grote concessies eist van Kyiv. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky snel instemt, maar heeft ook gezegd dat het plan nog niet definitief is.

Zelensky stuurt een delegatie van veiligheidsfunctionarissen naar Zwitserland onder leiding van zijn topadviseur Andriy Jermak. Nationale veiligheidsadviseurs van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zullen samen met de Europese Unie aan de besprekingen deelnemen. Italië stuurt ook een functionaris, aldus diplomatieke bronnen.