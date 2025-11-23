ECONOMIE
Spanning stijgt in Formule 1 na diskwalificatie Norris en Piastri

Sport
door anp
zondag, 23 november 2025 om 10:58
anp231125072 1
LAS VEGAS (ANP) - Lando Norris en Oscar Piastri zijn na de Grote Prijs van Las Vegas in de Formule 1 uit de uitslag geschrapt. Stewards van de internationale autosportfederatie FIA diskwalificeerden de coureurs van McLaren omdat hun auto's bij de technische keuring aan de finish niet aan de voorschriften voldeden. Er was sprake van te veel slijtage aan de bodemplank van de auto.
Norris is de leider in het kampioenschap van de Formule 1. De Brit eindigde in Las Vegas als tweede achter Max Verstappen van Red Bull. Piastri werd als vierde geklasseerd. Door de diskwalificatie raakt Norris 18 punten kwijt en Piastri 12. De titelstrijd krijgt daardoor een onverwachte wending, want Max Verstappens kansen op een vijfde wereldtitel stijgen hierdoor.
