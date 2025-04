Krant: Trump wil autobedrijven ontzien bij sommige heffingen

LONDEN (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is van plan autofabrikanten te ontzien bij enkele van zijn importheffingen, schrijft zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Volgens het Britse blad wijst dit opnieuw op een terugtrekkende beweging van Trump in de handelsoorlog, na intensieve lobby door topmannen uit de auto-industrie.

De maatregel zou auto-onderdelen vrijstellen van de tarieven die Trump heeft opgelegd voor Chinese import om de smokkel van de dodelijke drug fentanyl tegen te gaan, evenals van de heffingen op staal en aluminium. Maar het tarief van 25 procent dat Trump heeft opgelegd op alle import van in het buitenland gemaakte auto's zou wel intact blijven.

Het Witte Huis weigerde commentaar te geven aan de krant. Eerder had Washington auto's al gevrijwaard van de "wederkerige" tarieven die zijn aangekondigd voor grote handelspartners. Maar dat was volgens Amerikaanse autobedrijven niet genoeg. Zij uitten afgelopen weken felle kritiek op Trumps beleid.