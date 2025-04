Wall Street opgelucht na geruststellende woorden Trump

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Wall Street heeft voor het eerst weer twee dagen op rij afgesloten met brede koerswinsten sinds de handelsoorlog van Donald Trump recent is geëscaleerd. Beleggers leken woensdag enigszins gekalmeerd door geruststellende woorden van de Amerikaanse president.

Na een bericht dat de Verenigde Staten bereid zouden zijn om op termijn lichtere tarieven voor Beijing in te voeren, vertelde Trump aan verslaggevers dat het met China "wel goed zou komen" zodra de gesprekken waren afgerond. Ondertussen zei minister van Financiën Scott Bessent dat de president niet heeft aangeboden om eenzijdig heffingen voor Chinese producten te verlagen.

Wat ook opviel is dat de Amerikaanse dollar licht in waarde steeg ten opzichte van de euro. Daarbij speelt waarschijnlijk mee dat Trump aangaf geen plannen te hebben om Fed-voorzitter Jerome Powell te ontslaan. De aanvallen van Trump op de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank zorgden eerder voor grote onrust.

De Dow-Jonesindex sloot 1,1 procent hoger op 39.606,57 punten. De brede S&P 500 steeg 1,7 procent tot 5375,86 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 2,5 procent tot 16.708,05 punten. Daarmee waren de plussen niet zo uitbundig als eerder op de dag. Beleggers probeerden duidelijk in te schatten hoe serieus ze de uitspraken over flexibiliteit in onderhandelingen met China en andere handelspartners moesten nemen.

Tesla eindigde ruim 5 procent hoger. Beleggers reageerden op het nieuws dat Elon Musk, de veelbesproken topman van de elektrische-autofabrikant, van plan is zijn werk voor de Amerikaanse president Donald Trump in mei te verminderen. In plaats daarvan wil hij zich meer richten op Tesla, wat hard nodig lijkt gezien de recente tegenvallende resultaten van het bedrijf.

Ook andere techbedrijven waren in trek. Apple en Facebook-moederbedrijf Meta stegen tot 4 procent, ondanks dat de Europese Commissie de twee bedrijven flinke boetes heeft opgelegd. Boeing won daarnaast ruim 6 procent. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant heeft het verlies in het eerste kwartaal van dit jaar verminderd en een hogere omzet behaald. Ook profiteerde Boeing van fors toegenomen leveringen van verkeersvliegtuigen, nadat productieprocessen eerder nog werden gehinderd door strengere kwaliteitseisen en verscherpt toezicht na een reeks technische problemen met Boeing-vliegtuigen.