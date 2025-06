Krant: Unilever overweegt Brits snacksmerk te verkopen

LONDEN (ANP) - Unilever overweegt het Britse snacksmerk Graze in de verkoop te zetten. Dit past in de plannen van de nieuwe topman Fernando Fernandez om het assortiment van het concern minder op voeding en meer op persoonlijke verzorging en schoonheid te richten, schrijft zakenkrant Financial Times.

Unilever meldde vorig jaar al de ijsjesdivisie met merken als Ben & Jerry's, Magnum en Cornetto te willen afsplitsen. Ook maakte Unilever bekend de merken Unox, Conimex en Zwan om deze reden te verkopen. Datzelfde gold voor De Vegetarische Slager. Het bedrijf wil zich nog wel richten op zijn belangrijkste merken, zoals Dove en ook Knorr en Hellmann's.

Unilever wilde geen commentaar geven aan de zakenkrant over het mogelijke afscheid van Graze. Wel bekend is dat Fernandez, die dit jaar plots werd aangewezen als vervanger van Hein Schumacher, predikt dat omzetgroei, een focus op de best presterende merken en de belangrijkste merken de absolute prioriteit hebben bij het concern.