Triodos Bank bij beursdebuut grote winnaar op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Triodos Bank was woensdag een grote winnaar op de beurs in Amsterdam. De bank debuteerde op het Damrak en de waarde van de betreffende certificaten van aandelen ging direct hard omhoog. Bij het slot van de handel waren de stukken ruim 21 procent meer waard.

De stap naar Beursplein 5 was bedoeld om de handel in deze alternatieven voor aandelen toegankelijker en gemakkelijker te maken. In het verleden verliep de handel in de certificaten alleen tussen beleggers en de op duurzaamheid gerichte bank zelf. Triodos pauzeerde de handel toen tijdens de coronacrisis veel mensen tegelijk de certificaten wilden verkopen. Na de hervatting van de handel op een alternatief platform waren ze veel minder waard geworden.

De dagwinst van woensdag maakt dat eerdere verlies bij lange na niet goed. De bijna 14,5 miljoen stukken gingen voor 30 euro de beurs op en waren aan het eind van de dag meer dan 36 euro waard. Maar een aantal jaar terug waren de stukken nog ruim 80 euro waard.