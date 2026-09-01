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Kwakkelend GoPro fuseert met Amerikaans fotonicabedrijf

Economie
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 19:10
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NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Actiecamerafabrikant GoPro fuseert met het Amerikaanse fotonicabedrijf Starman Optical. Daarmee wordt GoPro gered van een dreigend faillissement.
GoPro komt uit een moeilijke periode. In juni waarschuwde het bedrijf zelfs voor zijn voortbestaan. GoPro zag zijn omzet dalen en moest zijn winstverwachting flink bijstellen door prijsstijgingen van 80 tot 115 procent voor geheugenkaarten.
Het bedrijf was op zoek naar financiering om een faillissement af te wenden. Dat lijkt met deze fusie te zijn gelukt. GoPro's uitstaande schuld van 92 miljoen dollar zal volledig worden afbetaald bij afronding van de fusie. Zo kunnen de bedrijven nagenoeg schuldenvrij verdergaan.
AI-datacenters
Met de fusie kan GoPro uitbreiden naar de markten voor AI-datacenters, overheid, defensie en lucht- en ruimtevaart. GoPro blijft naast de uitbreiding ook zijn huidige producten voor consumenten leveren.
De fusie wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond.
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