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Moskou doet Duitse beschuldiging af als 'anti-Russisch' verzinsel

Samenleving
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 19:14
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MOSKOU (ANP/RTR/DPA) - Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken blijft volhouden niets te maken te hebben met de drones met explosieven die vorige maand gevonden werden op en rond het vliegveld van Leipzig. De Duitse regering houdt het Kremlin verantwoordelijk voor die aanval, maar Rusland doet die beschuldiging af als een "anti-Russisch" verzinsel, meldt het Russische persbureau Interfax.
Duitsland besloot het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn te sluiten vanwege het incident en stuurt aan op meer EU-sancties. Rusland zegt op die maatregelen te zullen "reageren", maar nog niet op welke manier.
Volgens Maria Zacharova, woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, is het incident met de drones verzonnen als reden om Oekraïne te kunnen blijven steunen.
Duitsland deed weken onderzoek naar de gevonden drones. NAVO-chef Mark Rutte en EU-kopstuk Ursula von der Leyen scharen zich achter de conclusie dat Rusland achter de aanval in Leipzig zat.
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