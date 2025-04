Kwakkelende autofabrikant Nissan waarschuwt voor fors verlies

YOKOHAMA (ANP/BLOOMBERG) - Nissan verwacht dat het verlies in het voorbije boekjaar is opgelopen tot een bedrag tussen de 700 miljard en 750 miljard yen (4,3 miljard tot 4,6 miljard euro). Dat is veel meer dan de Japanse autofabrikant eerder verwachtte en ver beneden de verwachtingen van analisten. Nissan kampt de laatste jaren met toegenomen concurrentie en een verouderd aanbod van auto's, waardoor er veel tegen kortingen werden verkocht.

Eerder zei Nissan nog een verlies van 80 miljard yen te verwachten. Analisten rekenden in doorsnee op een tekort onder de streep van 112 miljard yen.

In het boekjaar dat liep tot eind maart moest Nissan grote afschrijvingen doen op fabrieken in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa en Japan. Ook zijn de kosten die gepaard gaan met een grote reorganisatie hoger dan eerder geraamd, meldde het bedrijf bij zijn winstwaarschuwing. In november maakte de autoproducent bekend 9000 banen te schrappen.

Om te kunnen blijven concurreren met snelgroeiende Chinese fabrikanten van elektrische auto's en Tesla onderzocht Nissan een fusie met concurrent Honda, maar die onderhandelingen liepen op niets uit. Het leidde tot het vertrek van Makoto Uchida als topman van Nissan. Hij waarschuwde eerder dat het voor Nissan moeilijk wordt om te overleven zonder samenwerking met een ander groot bedrijf.