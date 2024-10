Kwartaalwinst durfinvesteerder KKR overtreft alle verwachtingen

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse durfinvesteerder KKR, in Nederland eigenaar van onder meer fietsenbedrijf Accell en de vakantieaanbieders Roompot en Landal GreenParks, heeft de winst in het derde kwartaal met 58 procent zien stijgen tot 1,24 miljard dollar. Daarmee overtrof KKR alle verwachtingen van marktkenners.

De winst is vooral te danken aan transactievergoedingen die KKR opstreek op de kapitaalmarkten. De inkomsten hieruit stegen met 79 procent naar een recordbedrag van 1 miljard dollar. Het beheerde vermogen steeg met 18 procent ten opzichte van een jaar eerder naar 624 miljard dollar.

KKR is een van de grootste beursgenoteerde vermogensbeheerders. Het bedrijf belegt onder meer in private equity, infrastructuur en vastgoed. Eerder dit jaar nam KKR het moederbedrijf nexeye van optiek- en hoorzorgketen Hans Anders over van het Britse investeringsbedrijf 3i Group.