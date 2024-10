Advocaat: oproep OM om te praten in moordzaak De Vries gevaarlijk

SCHIPHOL (ANP) - Advocaat Vito Shukrula vindt de oproep aan verdachten om in het hoger beroep van de moordzaak van Peter R. de Vries alsnog een verklaring af te leggen "gevaarlijk". De aanklagers deden de oproep woensdag en donderdag aan het begin van de zitting. Tijdens de zaak bij de rechtbank hebben de meeste verdachten gezwegen.

Het Openbaar Ministerie wees erop dat er niet zoiets bestaat als een zwijgplicht. "Maar die plicht is er wel degelijk in de onderwereld, dat heet de Omerta", reageerde Shukrula. De advocaat vreest dat de oproep ertoe zou kunnen leiden dat er vanuit de onderwereld "voorzorgsmaatregelen" worden genomen tegen de verdachten of hun advocaten. Ook vroeg hij zich af of het OM verdachten zou beschermen als ze zouden gaan praten. "Of wordt hij aan zijn lot overgelaten door de overheid, zoals dat wel vaker gebeurt met getuigen en hun familie."

Tijdens de zitting gaf verdachte Konrad W. aan dat hij overweegt om alsnog verklaringen af te leggen over zijn eigen zaak. W. had op advies van zijn vorige advocaat gezwegen, zei hij. De rechtbank legde hem voor zijn aandeel bij de moord veertien jaar cel op. W. ging hiertegen in beroep. "Ik hoop dat het hof mijn situatie beter zal beoordelen en zien dat ik niet zo'n lange isolatie van de maatschappij verdien", zei hij.

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam na een optreden in RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.