Laadpalenmaker Alfen centraal op Damrak na omzetalarm

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar Alfen. De verkoper van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet verlaagde de omzetverwachting voor dit jaar door zwakker dan verwachte marktomstandigheden. De omzetverlaging is vooral het gevolg van het uitstel van een groot aantal grote deals voor energieopslagsystemen die in het tweede kwartaal zouden worden getekend.

Daarnaast kampt Alfen met aanvoerproblemen bij de divisie Smart Grid Solutions. Ook de verkoop van laadpalen valt tegen door de zwakkere verkoop van elektrische auto's in Europa. Alfen voorziet nu een jaaromzet van 485 miljoen tot 520 miljoen euro. Eerder ging het bedrijf nog uit van een omzet van tussen de 590 miljoen en 660 miljoen euro. Als gevolg van de lagere omzet zal de winstmarge rond de 5 procent uitkomen. Eerder hoopte Alfen nog de marge van ruim 11 procent in 2023 te overtreffen.

Om de lagere omzet op te vangen wil het bedrijf de kosten verlagen. Ook worden gesprekken gevoerd met de banken over de financieringsvoorwaarden. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers in augustus zal Alfen een update geven over de financiële doelen voor de komende jaren.

Nvidia

De AEX-index lijkt licht hoger te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine winsten beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten een verdeeld beeld zien. De Nikkei in Tokio klom 1,3 procent. Vooral de Japanse chipbedrijven veerden op na het koersherstel van het Amerikaanse AI-chipbedrijf Nvidia op Wall Street.

De beurs in Hongkong bleef onveranderd en de hoofdindex in Shanghai verloor 0,1 procent. De beurs in Sydney zakte 0,8 procent. Een sterker dan verwachte toename van de Australische inflatie wakkerde de vrees aan dat de centrale bank de rente mogelijk gaat verhogen.

Overnamespeculatie

In de maaltijdbezorgsector reageren beleggers mogelijk op overnamespeculatie. Persbureau Reuters meldde dat de Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash zijn Britse branchegenoot Deliveroo zou hebben benaderd over een overname. De partijen konden het volgens bronnen echter niet eens worden over de prijs en de gesprekken zijn gestaakt.

Op het Damrak kondigde voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich aan 800 miljoen euro te hebben opgehaald met de uitgifte van een obligatielening.

De euro was 1,0705 dollar waard, tegen 1,0706 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 81,29 dollar. Brentolie klom 0,5 procent in prijs tot 85,40 dollar per vat.