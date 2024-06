Noors pensioenfonds uit Caterpillar om gebruik machines Israël

OSLO (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Het grootste pensioenfonds van Noorwegen heeft zijn belang in de Amerikaanse producent van graafmachines en bulldozers Caterpillar van de hand gedaan omdat machines van het bedrijf gebruikt zouden worden door het Israëlische leger in Gaza in de strijd tegen Hamas.

"Voor een lange tijd heeft Caterpillar bulldozers en andere machines geleverd om Palestijnse woningen en infrastructuur te slopen om zo ruimte vrij te maken voor Israëlische nederzettingen", aldus Kiran Aziz, hoofd voor verantwoorde beleggingen bij pensioenfonds KLP. "En die machines zouden ook door het Israëlische leger ingezet worden bij de militaire campagne in Gaza na de aanval van Hamas op 7 oktober."

Er is daarom een risico dat het bedrijf bijdraagt aan mensenrechtenschendingen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever, aldus Aziz. Volgens het fonds heeft Caterpillar geen verzekering gegeven hier iets aan te doen en daarom wordt het bedrijf van de investeringslijst gehaald.

KLP heeft nu voor een bedrag van 728 miljoen kroon (65 miljoen euro) aan aandelen verkocht van Caterpillar. Het totaal beheerde vermogen van het pensioenfonds bedraagt ongeveer 93 miljard euro.