Laadpalenmaker Alfen verlaagt ook voor 2026 omzetverwachting

ALMERE (ANP) - Alfen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft zijn omzetverwachting voor 2026 verlaagd. Het bedrijf bleef in het tweede kwartaal naar eigen zeggen kampen met moeilijke marktomstandigheden in alle bedrijfsonderdelen. Na het eerste kwartaal schatte Alfen al dat de omzet voor dit jaar lager zal uitvallen. Die toen bijgestelde prognose blijft nu gehandhaafd.

Alfen had de ambitie om volgend jaar de omzet te verhogen met 5 tot 10 procent. Dat wordt nu een stijging tot 5 procent, aldus het bedrijf uit Almere. Als reden voor het bijstellen van de prognose noemt Alfen onder andere concurrentiedruk, personeelstekorten en vertragingen bij het verkrijgen van vergunningen voor netbeheerders. Die problemen zullen naar verwachting aanhouden tot in 2026.