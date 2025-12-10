Zilver wint van goud

Zilver laat goud dit jaar achter zich. Terwijl goud “slechts” met grofweg 60 procent steeg, is de zilverprijs in 2025 ongeveer verdubbeld en naar recordniveaus boven de 50 à 60 dollar per ounce geschoten. Waar goud vooral een klassieke vluchthaven is, profiteert zilver van een zeldzame combinatie: paniekaankopen door beleggers én structurele tekorten in de fysieke markt

Volgens een analyse van The Economic Times zijn zilverprijzen dit jaar twee keer zo hard gestegen als goud, mede door een historische “supply squeeze” in de London Bullion Market. Een groot deel van de beschikbare baren zat vast in ETF’s en kluizen, terwijl onder meer India massaal zilver kocht omdat goud al op recordhoogte stond. Bloomberg‑data laten zien dat de vrije voorraden zilver in Londen met tientallen procenten zijn gedaald ten opzichte van enkele jaren geleden.

Daarbovenop komt de “groene” vraag. De Silver Institute meldt dat de industriële vraag in 2024 een record van ruim 680 miljoen ounce bereikte, vooral dankzij zonnepanelen, elektronica en elektrische auto’s. Tegelijk zit de markt al jaren in een structureel tekort: de vraag naar zilver overtreft het aanbod nu voor het vijfde jaar op rij. Wie het edelmetaal ziet als puur speculatief speeltje, mist dus een deel van het verhaal.