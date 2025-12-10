Treurige beelden: Trump spuit racistische teksten over migranten en z'n aanhang vindt het prachtig

Donald Trump heeft opnieuw voor opschudding gezorgd met uitspraken over migranten die zelfs binnen zijn eigen achterban tot gefronste wenkbrauwen leiden. De Amerikaanse president ging los op het Amerikaanse immigratiebeleid en veegde de vloer aan met Somaliërs.

"Waarom is het dat we alleen mensen uit 'shithole-countries' opnemen? Waarom komen er niet wat mensen uit Noorwegen, Zweden of Denemarken? Maar we nemen altijd mensen op uit landen als Somalië. Plekken die smerig, vies en walgelijk zijn”, aldus Trump.

Gevaarlijke retoriek

Tegenstanders noemen het “gevaarlijke retoriek” die bevolkingsgroepen wegzet als minderwaardig, terwijl zijn campagne het incident afdoet als “typische Trumpiaanse hyperbool” om de aandacht te vestigen op volgens hen falend beleid.

Op sociale media liep de discussie al snel hoog op. Waar de ene helft van de reacties sprak van een “nieuw dieptepunt”, zei de andere helft dat de voormalig president “gewoon zegt wat anderen niet durven”.

Diep gezonken

“Nog niet zo lang geleden was het een regelrechte schande, echt totaal onacceptabel, als hij zoiets achter gesloten deuren had gezegd. En zou hij het vervolgens ontkennen. Maar nu roept hij het open en bloot op het podium. O, wat zijn we diep gezonken”, reageert X-gebruiker JoJoFromJerz.