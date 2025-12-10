Naar Amerika op vakantie? Dan moet je binnenkort 5 jaar aan socialmedia-geschiedenis overhandigen, en meer

De Verenigde Staten is van plan een flinke schep bovenop hun steeds strenger wordende toelatingsbeleid te doen. Toeristen die nu nog zonder visum het land in mogen (zoals Nederlanders), worden mogelijk verplicht om vijf jaar aan socialmedia-geschiedenis te delen, anders krijgen ze geen ESTA-reistoestemming. Dat blijkt uit een officiële aankondiging in het Federal Register.

Op dit moment volstaat voor reizigers uit 42 landen – waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Australië en Japan – een eenvoudige ESTA-aanvraag. Die vraagt wel al persoonlijke gegevens, maar een diepgaande screening blijft achterwege.

Daar komt verandering in als de nieuwe regels doorgaan. De VS wil dat socialmedia-informatie een verplicht onderdeel wordt van de aanvraag. Zonder socialmedia-overzicht geen toegang.

Ook telefoonnummers en familiegegevens

En het blijft niet bij sociale netwerken. Aanvragers moeten mogelijk ook:

– telefoonnummers van de afgelopen vijf jaar opgeven

– e-mailadressen van de afgelopen tien jaar

– persoonlijke gegevens van familieleden

– en extra biometrische data

Het ministerie noemt deze aanvullende gegevens “high-value data fields” die zouden helpen bij het maken van betere veiligheidsbeoordelingen.

De Amerikaanse overheid heeft 60 dagen uitgetrokken voor publieke reacties op het voorstel. Maar de koers is duidelijk: onder president Trump is de drempel voor binnenkomst steeds hoger gelegd, als onderdeel van een bredere migratie-aanpak.

WK-fans

De timing is opvallend. In 2026 organiseert de VS samen met Canada en Mexico het WK voetbal. Miljoenen fans wereldwijd bereiden zich voor op een bezoek. Voor hen kan de maatregel een flinke administratieve hobbel worden, nog voordat ze überhaupt een stadion binnenstappen.

Of het voorstel er daadwerkelijk komt, moet de komende maanden duidelijk worden. Maar reizen naar de VS wordt er niet eenvoudiger op.