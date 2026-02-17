ECONOMIE
Laadpalenmaker Alfen zakt op Damrak na verkoopadvies

Economie
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 9:21
anp170226055 1
AMSTERDAM (ANP) - Alfen behoorde dinsdag tot de grote verliezers op de Amsterdamse beurs. De producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet werd door beleggingsadviseur Oddo BHF op de verkooplijst gezet en verloor bijna 5 procent. De algehele stemming op het Damrak was terughoudend in afwachting van de hervatting van de beurshandel op Wall Street. De beurzen in New York bleven maandag dicht vanwege President's Day.
Beleggers letten verder op de onderhandelingen in Zwitserland tussen de Verenigde Staten en Iran over het beperken van het Iraanse nucleaire programma. Ook vinden deze week in Genève onderhandelingen plaats tussen Oekraïne en Rusland, met Amerikaanse bemiddeling.
De AEX-index noteerde kort na opening 0,1 procent hoger op 993,69 punten. Maandag sloot de hoofdindex nipt lager. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1013,74 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent. Frankfurt verloor een fractie.
