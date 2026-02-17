Spanje onderzoekt X, Meta en TikTok om AI-kindermisbruikmateriaal

MADRID (ANP/RTR) - De Spaanse regering heeft aanklagers opgedragen een onderzoek te beginnen naar socialmediaplatforms X, Meta en TikTok. Op die platforms zouden met kunstmatige intelligentie gegenereerde beelden van seksueel misbruik van kinderen worden verspreid. Dat schreef premier Pedro Sánchez dinsdag op zijn X-account.

Het onderzoek maakt onderdeel uit van verschillende maatregelen die de Spaanse regering wil treffen om onlinemisbruik van kinderen in te dammen. Zo stelde Sánchez eerder deze maand een verbod op toegang tot sociale mediaplatforms voor jongeren onder de 16 jaar voor.

"Deze platforms ondermijnen de mentale gezondheid, waardigheid en rechten van onze kinderen. De staat kan dit niet toestaan. De straffeloosheid van deze giganten moet eindigen", aldus Sánchez via X.