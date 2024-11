Laadpalenmaker Alfen ziet resultaten dalen door zwakkere markt

ALMERE (ANP) - Alfen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft in het derde kwartaal de resultaten flink zien dalen door zwakkere marktomstandigheden. Zo staat de verkoop van laadpalen onder druk door de zwakkere vraag naar elektrische auto's in Europa. Verder kampt het beursgenoteerde Alfen met uitstel van deals voor zijn energieopslagsystemen.

De omzet zakte met 22 procent tot 106,2 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Met name bij de tak Energy Storage Systems gingen de zaken moeilijk met een omzetkrimp van 55 procent. Bij de laadpalendivisie zakte de omzet met 6 procent. Dat kwam ook door toenemende concurrentie bij laadpalen voor thuisgebruik, aldus het in Almere gevestigde Alfen. Het bedrijf zegt nu voor het gehele jaar een omzet te verwachten die aan de onderkant van de eerder afgegeven verwachtingen uitkomt.

Het aangepaste bedrijfsresultaat, de winst voor onder meer belastingen en afschrijvingen, bedroeg 7,2 miljoen euro. Dat was 17,3 miljoen euro een jaar terug. Vorige maand maakte Alfen nog bekend tot 15 procent van de banen te gaan schrappen om kosten te besparen. Dat kan neerkomen op het verlies van bijna 140 arbeidsplaatsen.