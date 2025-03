Laagste aantal fietsen verkocht in ruim tien jaar

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal verkochte nieuwe fietsen in Nederland is vorig jaar op het laagste niveau in ruim tien jaar uitgekomen. Dat komt naar voren uit cijfers van brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging onderzocht door GfK. De fietsmarkt groeide tussen 2016 en 2020 nog gestaag, maar sinds de piek in dat laatste jaar is de verkoop teruggelopen.

In totaal werden in 2024 ruim 858.000 nieuwe fietsen verkocht, 7 procent minder dan in het jaar daarvoor. De verkoop piekte in 2020, toen ruim 1,1 miljoen nieuwe fietsen de weg op gingen. De daling in de verkoop die daarop volgde, schrijven RAI Vereniging en BOVAG enerzijds toe aan leveringsproblemen. Anderzijds merkte de branche dat de consument "pas op de plaats" maakte na de piek.

Van de vorig jaar verkochte fietsen was bijna de helft een elektrische fiets. Iets meer dan 111.000 daarvan waren fatbikes, al blijft de traditionele e-bike volgens de brancheorganisaties "de ruggengraat van de markt". Ook de verkoop van traditionele stadsfietsen blijft belangrijk voor de sector, goed voor een vijfde van de nieuwverkoop.

De totale omzet van de Nederlandse fietsbranche kwam in 2024 uit op ruim 1,55 miljard euro. Dat was 4 procent minder dan in 2023. Gemiddeld kostte een nieuwe fiets 1809 euro.